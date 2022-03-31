Сбербанк и ВТБ заявили о многомиллиардных убытках от антисанкционных мер

Сбербанк и ВТБ оценили потенциальные потери от участия в мерах господдержки экономики, принятых или готовящихся к принятию в ответ на санкции западных стран. По их данным, совокупные убытки крупнейших банков, которые находятся под жёсткими ограничениями, могут составить почти 600 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Как отмечается в письме главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, целый ряд решений правительства, принятых и обсуждаемых в настоящее время, не являются рыночными, что наносит значительный финансовый ущерб банковскому сектору. По оценке Банка России, убыток банковской системы в 2022 году составит от 3,5 до 5,8 трлн рублей.

Сбербанк и ВТБ также оценили потенциальные убытки в результате принятых и планируемых мер господдержки. Так, участие в программе «Кредитные каникулы» для предпринимателей и физических лиц принесёт Сбербанку убытки в размере около 90 млрд рублей, а ВТБ — около 14 млрд рублей. Болезненным для банков стал и запрет на возврат воздушных судов западным лизингодателям, а также программа реструктуризации кредитного портфеля предпринимателей и изменение размера субсидирования по действующим инвестиционным кредитам. Совокупные потенциальные потери в связи с этими мерами в 2022 году могут составить для Сбербанка около 379 млрд рублей, для ВТБ — порядка 217 млрд рублей.

Ранее в Ассоциации банков России заявили, что подъём ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на 200 млрд рублей из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов. Для их снижения банки попросили обнулить обязательные страховые взносы по вкладам. Банки также лишаются доходов от операций с ценными бумагами, трансграничных переводов и обмена валюты.