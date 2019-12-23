Сбербанк планирует отменить так называемый банковский роуминг, который предусматривает взимание комиссии при переводах между клиентами одного банка, к середине 2020 года.
Мы уже тестируем в одном из российских регионов схему, будем тестировать ещё другие схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение, — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий отмену комиссий при переводах между счетами, открытыми в отделениях одного банка в разных регионах.
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