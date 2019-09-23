https://static.news.ru/photo/4d31b73a-de5c-11e9-9402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. В настоящее время банк пытается привлечь к участию в проекте крупнейших игроков рынка.

Сервис позволит продавать новые и подержанные автомобили. Он разрабатывается по аналогии с «ДомКлик», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Они уверяют, что маркетплейс будет завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк, специализирующийся на автокредитовании.

Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты, — цитирует агентство свой источник.

Запущенный Сбербанком в 2017 году «ДомКлик» является витриной агентств недвижимости и каталогом недвижимости от застройщиков, аккредитованных Сбербанком.

Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина. Услуга доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками. Сервис работает в 51 точке Санкт-Петербурга и в восьми точках Москвы и Московской области. До конца 2019 года «ВкусВилл» намерен запустить сервис во всех своих магазинах (около 1000).