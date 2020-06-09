Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ выбыли из рейтинга лучших банков

Американское издание Forbes составило рейтинг наиболее удобных для клиентов банков. В этот раз в рейтинг не попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Уральский банк реконструкции и развития, ЮниКредит Банк, «Кубань Кредит» и Россельхозбанк.
Лидерами рейтинга самых организованных и удобных для клиентов банков стали Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Альфа-Банк,
Также в рейтинг вошли: Тинькофф Банк, «Авангард», ФК «Открытие», Кредит Европа банк, Ситибанк, «Хоум Кредит», «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, Почта Банк, «Уралсиб», Росбанк и «Ак Барс».
Отмечается, что финансовые организации оценивались по шести критериям: уровень доверия, обслуживание клиентов, доступность цифровых услуг и финансовых консультаций, условия работы, а также общая удовлетворённость клиентов.
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком. Герман Греф сообщил Владимиру Путину, что Сбербанк в этом году назвали лучшим «с точки зрения создания акционерной стоимости».
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