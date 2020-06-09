Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ выбыли из рейтинга лучших банков

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Столичная экономика вернётся на докризисные показатели, которые были перед вводом ограничений из-за коронавируса, уже к июлю. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце — до введения ограничений, — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». Однако,...