https://static.news.ru/photo/e744c35e-de60-11e9-ba04-fa163e074e61_660.jpg Ялта Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Сбербанк через «дочку» инвестирует в строительство центра винного туризма под Ялтой. Стоимость проекта ООО «Горизонт-сервис» (согласно данным СПАРК, структура на 100% принадлежит Сбербанку) уже превысила 4 млрд рублей.

Комплекс «Винный парк» расположится на участке площадью более 18 га. Он находится около села Оползневое, которое является частью городского округа Ялта. Это рядом с комплексом Mriya Resort & SPA, сообщает газета « Известия » со ссылкой на Корпорацию развития РК.

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проект получено в 2017 году. На участке будут высажены виноградники, организованы дегустационные залы, появятся музей виноделия и винные погреба.

В настоящее время там строятся объекты, залит фундамент, выполнено 70% монолитных работ. Ориентировочно «Винный парк» откроют в 2022 году.

Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк вложил в возведение и развитие крымского санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA, попавшего под американские санкции, около $300 млн. Это отметил Минфин США в сообщении о расширении санкций против России. США, не признающие присоединение Крыма к России, внесли курорт в санкционный список за работу на полуострове и подконтрольность компании «Гарант-СВ», которая также работает в Крыму. Через эту компанию, полностью принадлежащую Сбербанку, банк является главным бенефициаром Mriya Resort & SPA.