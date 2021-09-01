Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк станет выдавать ипотечные кредиты с 18 лет, начиная с 1 сентября. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на представителя банка.

Раньше ипотеку можно было взять только с 21 года.

Для молодых клиентов будут предложены кредиты на новостройки и на готовое жилье. Требования к заёмщикам сохраняются. Минимальный первоначальный взнос составит от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, стаж на текущем месте работы должен быть не менее трёх месяцев.

Представитель банка объяснил , что условия изменили потому, что о кредитах на недвижимость задумываются всё больше молодых пользователей банка. Он добавил, что молодёжь в России весьма рано начинает работать, снижение возрастных рамок позволит им начать самостоятельную жизнь с покупки жилья.

Так же получить ипотеку после совершеннолетия можно в МКБ, «Уралсибе», «Ак Барсе» и банке «Санкт-Петербург». Другие российские банки, в основном, выдают ипотечные кредиты лицам от 21 года.

Ранее Сбербанк спрогнозировал рост долгов по ипотеке к концу года.