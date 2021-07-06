В России запустили новую ипотечную программу

Сбербанк запустил новую ипотечную программу на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. Минимальная ставка кредита 4,6%. Взять его можно до 1 октября 2021 года.

Сбербанк присоединился к программе «ДОМ.РФ», согласно которой можно взять кредит на индивидуальное жилищное строительство. Сейчас программа доступна для всех заёмщиков. В Москве и Подмосковье максимальная сумма кредита 12 млн рублей, в регионах до 6 млн рублей.

Главное условие — первоначальный взнос в размере 20%. Максимально возможный срок кредита — 20 лет. Также для участия в этой программе компания, которая будет строить дом, должна быть из рекомендованного банком списка. Всего в нём 65 организаций. А сам участок, на который оформляется залог, должен быть в собственности, отмечается в сообщении.

Также по этой программе можно купить уже готовый дом, который строят организации за счёт кредита банка. За приобретение готового объекта ИЖС минимальная ставка по кредиту будет 4,6% годовых.

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