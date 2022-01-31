«Сбер» провёл учения на фоне угрозы санкций США

На минувшей неделе «Сбер» провёл технологические учения, в рамках которых смоделировал отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки иностранных поставщиков программного обеспечения. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на осведомлённые источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. Также сообщается, что банк планирует провести крупную закупку серверов и систем хранения данных.

По данным издания, в ходе технологических учений была смоделирована ситуация, при которой произошло отключение IT-инфраструктуры банка от софта иностранных компаний, в том числе Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP.

По информации источников, в российском правительстве обеспокоены сообщения о том, что власти США предупредили американских производителей микросхем о возможности запрета экспорта продукции в Россию, если последняя осуществит вторжение на Украину. В этой связи рассматриваются различные сценарии на случай ограничения поставок и отключения российских компаний от иностранного ПО.

В «Сбере», ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке, Альфа-банке и других крупных финансовых организациях не ответили на вопросы издания об учениях. В Минцифры отметили, что анализ устойчивости IT-инфраструктуры для бизнеса является стандартной практикой.