«Сбер» подписал обязывающее соглашение о приобретении 85% goods.ru

https://static.news.ru/photo/093c8fda-90c3-11eb-a483-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк, «М.Видео-Эльдорадо» и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован подписали обязывающее соглашение по приобретению банком 85% маркетплейса.

Как сообщили в кредитном учреждении, стороны планировали в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки «Сбер» намерен стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд рублей и вложив в его развитие около 30 млрд рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ.

«Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению «Сбером» 85% доли в компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»), — цитирует сообщение РИА Новости.

В банке добавили, что создание и развитие электронной коммерции — одно из главных направлений развития экосистемы «Сбера». Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой кредитной организации, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 миллиона товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в 2018 году представители ООО «ТД ИнтерТорг» заключили с банком кредитные договоры, предоставив заведомо ложные сведения. Обязательства по ним выполнять не собирались, а полученными средствами распорядились по своему усмотрению. Вскоре после этого компания была признана банкротом.

Троим представителям ООО «ТД ИнтерТорг», подозреваемым в хищении у «Сбера» 8 млрд рублей, предъявлены обвинения по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершённое организованной группой или в особо крупном размере).