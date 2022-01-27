«Сбер» определил, что россияне стали меньше тревожиться из-за безработицы

«Индекс Иванова», который описывает потребности россиянина со средним доходом, зафиксировал уменьшение тревожности из-за безработицы на фоне её возвращения на доковидные уровни, передаёт Lenta.ru. По данным SberCIB Investment Research, около 15% российских компаний даже столкнулись с нехваткой кадров в IV квартале 2021 года.

На рынке труда сейчас высокое предложение для работодателей: 15 процентов компаний столкнулись с нехваткой кадров в четвёртом квартале. Ивановы стали меньше тревожиться из-за безработицы, — отметил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Благодаря этому индекс оценки бизнес-перспектив в четвёртом квартале 2021-го достиг исторического максимума — 21%, повысившись на 3% пункта относительно уровня того же периода 2020 года.

В то же время наблюдается небольшое снижение индекса потребительских настроений — с минус 16% в III квартале до минус 18% в IV квартале 2021 года. Однако специалисты объясняют это тем, что данные были получены в ходе опросов с 22 ноября по 10 декабря, когда число инфицированных коронавирусом в России было высокое, инфляция достигла пика, рубль ослаб, а дополнительных социальных выплат не планировалось.

Среди факторов беспокойства на первом месте по-прежнему оставалось состояние здоровья, это отметили 58% опрошенных. На втором — рост инфляции, о нём упомянули 54% респондента.

Ранее доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Колганов рассказал, что деньги лучше всего хранить на банковских депозитах и в облигациях федерального займа, поскольку иные инструменты — инвестиционные и, стало быть, связаны с риском. При этом он добавил, что часть сбережений можно хранить в валюте, если позволяет семейный бюджет.