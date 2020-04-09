Саудовская Аравия выделила $1 млрд на покупку акций нефтяных компаний

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund купил акции сразу четырёх нефтегазовых европейских компаний. Пользуясь ситуацией, когда снижены котировки в условиях пандемии коронавируса и цены на нефть упали, Эр-Рияд за последние несколько недель скупил «недооценённые на рынке акции».
Фонд приобрёл ценные бумаги норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Совокупная стоимость ценных бумаг оценивается в $1 млрд,
Источники издания отмечают, что покупка акции нефтяных компаний Эр-Риядом может быть продолжена.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия пока не может договориться с Саудовской Аравией об условиях сделки по добыче нефти. Камнем преткновения между сторонами является вопрос о том, как целевой объём сокращения распределится между участниками сделки. Эр-Рияд предлагает рассчитывать квоту на основании текущих уровней. Однако на эти условия вряд ли пойдёт Москва.
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