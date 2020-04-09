Саудовская Аравия выделила $1 млрд на покупку акций нефтяных компаний

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Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что нефтяные компании в его стране будут сокращать нефтедобычу вместе с ОПЕК+, поскольку они уже её сократили.

Мы уже снизили. Мы очень ориентированы на рынок. Если вы посмотрите на Техас, Северную Дакоту, некоторые другие штаты, которые этим успешно занимаются, они уже сократили, — цитирует Трампа РИА Новости....