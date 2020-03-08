https://static.news.ru/photo/39172f52-60e1-11ea-a69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Эр-Рияд планирует, начиная с апреля 2020 года, довести добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между ОПЕК и Россией.

В марте в королевстве добывалось около 9,7 млн баррелей в сутки. Анонимные источники сообщают, что представители Саудовской Аравии заявили о готовности нарастить объём добычи до 12 млн баррелей, если в том будет необходимость. Такую тактику Эр-Рияд использует, чтобы надавить на РФ и вернуть российских представителей за стол переговоров, пишет Bloomberg.

Как сообщал NEWS.ru ранее, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о прекращении сделки с ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года. Он добавил, что больше никаких обязательств у участников сделки не будет друг перед другом, в том числе и по снижению добычи нефти.