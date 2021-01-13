Саудовская Аравия решила сократить поставки нефти в Европу и Азию

https://static.news.ru/photo/a38aeab6-558e-11eb-b757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Weitzel/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии приняли решение о сокращении поставок нефти для девяти европейских и азиатских покупателей. Такой шаг был сделан после того, как королевство добровольно пошло на снижение добычи на один миллион баррелей в сутки в феврале и марте.

Снижение объёма поставок произошло на фоне падения спроса на сырую нефть в Азии. Ряду азиатских нефтеперерабатывающих заводов предоставят от госкомпании Saudi Aramco на 20–30% меньше нефти в феврале, чем предполагалось. При этом поставки в Европу в феврале вообще не запланированы, передаёт Bloomberg.

Ранее NEWS.ru писал, что Saudi Aramco повысила для покупателей в Азии цены на нефть с поставкой в январе. Такое решение было принято на фоне роста стоимости сырья, связанного с новостями о вакцине от коронавирусной инфекции. Поднялась стоимость на арабский лёгкий сорт нефти на 80 центов за баррель. Таким образом, премия к данному сорту составит 30 центов за баррель.

Саудовская компания также повысила цены на поставки в Средиземноморский регион, оставив их прежними только для Северо-Западной Европы.