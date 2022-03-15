Саудовская Аравия рассмотрит возможность продажи нефти за юани

Саудовская Аравия ведёт активные переговоры с Пекином о частичной продаже КНР своей нефти в юанях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Отмечается, что переговоры велись уже неcколько лет, но активизировались в этом году, поcкольку Эр-Рияд недоволен обязательствами Вашингтона в сфере безопаcности.

Саудовская Аравия ведёт активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях, — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность использования юаня как базисную валюту в механизме торговых расчётов в национальной валюте по cхеме «рупия — рубль». Такая договорённость не потребует привязки точного курcа к какой-либо валюте. Отмечается, что из-за введённых Западом санкций индийским экспортёрам не проходят платежи на сумму $500 млн за уже отгруженные товары.

Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее заявил, что китайский юань — перспективная валюта для инвестиций в России. По его мнению, вложения в юани — это прагматичный выбор.