https://static.news.ru/photo/8b13cf0c-e023-11e9-a925-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Властям Саудовской Аравии удалось почти полностью восстановить добычу нефти после серии атак на НПЗ. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
Он заверил, что инцидент остался в прошлом, и несмотря ни на что, страна намерена сохранить запланированный уровень добычи.
Господин премьер-министр, я хочу передать вам приветствие господина короля [Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда] и поблагодарить вас за быстрый ответ на эти атаки. Он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договорённости 12 сентября в Абу-Даби, — цитирует его ТАСС.
Баркиндо подчеркнул, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа является большим нарушением для экономики.
Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. Диверсии подверглись НПЗ вблизи города Абкайк и в районе Хурайс. Поначалу в причастности к атакам обвинили йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах». Затем позже появились данные о вине Ирана. В МИД Исламской Республики эту версию назвали ложью.