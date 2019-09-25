https://static.news.ru/photo/8b13cf0c-e023-11e9-a925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Властям Саудовской Аравии удалось почти полностью восстановить добычу нефти после серии атак на НПЗ. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Он заверил, что инцидент остался в прошлом, и несмотря ни на что, страна намерена сохранить запланированный уровень добычи.

Господин премьер-министр, я хочу передать вам приветствие господина короля [Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда] и поблагодарить вас за быстрый ответ на эти атаки. Он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договорённости 12 сентября в Абу-Даби, — цитирует его ТАСС .

Баркиндо подчеркнул, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа является большим нарушением для экономики.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. Диверсии подверглись НПЗ вблизи города Абкайк и в районе Хурайс. Поначалу в причастности к атакам обвинили йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах». Затем позже появились данные о вине Ирана. В МИД Исламской Республики эту версию назвали ложью.

Ранее News.ru писал, что Саудовская Аравия снизила среднесуточный экспорт сырой нефти почти на 1,5 млн баррелей после атаки дронов на отраслевые объекты. Такую информацию представили в консалтинговой компании Petro-Logistics.