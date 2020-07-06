Саудовская Аравия отказалась от новой нефтяной войны

https://static.news.ru/photo/b70aa1e0-bfb5-11ea-85f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саудовская Аравия заверила, что не станет начинать нефтяную войну для урегулирования конфликта с Анголой и Нигерией в рамках договора ОПЕК+. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из стран альянса.

Ранее стало известно, что Эр-Рияд развяжет против Анголы и Нигерии ценовую войну, если эти страны не смогут выполнить свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пригрозил о том, что королевство готово предоставить большие скидки покупателям сырья у стран-нарушителей.

Как сообщает агенство, теперь министр заявил, что королевство объявило некоторым членам организации, что отказалось от радикальных мер и надеется на разрешение вопроса всеми членами договора.

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.