Саудовская Аравия назвала условия заключения нефтяной сделки

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Правительство Саудовской Аравия заявило, что ждёт справедливого соглашения о ценах на мировом рынке нефти. Видеоконференция членов ОПЕК+ пройдёт 9 апреля.

Решение провести заседание стран ОПЕК+ «стало продолжением прежних усилий королевства, направленных на достижение стабильности на рынке нефти», отмечено в заявлении Саудовского агентства печати.

Как писал NEWS.ru, министры энергетики нефтедобывающих стран (ОПЕК) обсудят цен на углеводороды с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+). На видеоконференцию, на которой планируют договориться о повышении цен на нефть, пригласили наблюдателей из Аргентины, Бразилии, Норвегии, Колумбии, Египта, Индонезии, Тринидада и Тобаго, но не позвали представителей США и Канады — стран первой десятки по добыче и разведанным запасам.

Мировые цена на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Обвал оказался вторым в истории после событий 1991-го, вызванных американской военной операцией в Персидском заливе. Поводом для падения цен весной 2020 года стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.