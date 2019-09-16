https://static.news.ru/photo/493d5312-d873-11e9-a91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudi_aramco/instagram

Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco некоторым своим клиентам сообщила о возобновлении отгрузки сырья. Ранее власти страны заявили о сокращении добычи нефти в два раза из-за атаки дронов.

Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как её объекты были атакованы дронами, — сообщили Reuters источники, связанные с крупными азиатскими НПЗ.

В профильном департаменте Saudi Aramco агентству подтвердили, что отгрузка нефти на танкеры «идёт нормально».

Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии оказалась хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть.

Сокращение добычи саудовской нефти привело к серьёзному росту цен на нефть на открытии торгов. Максимум роста доходил до 19%, в среднем чёрное золото подорожало на 12–13%. Так, ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent стоили $67,8 и росли до $71,62 против $60,15 на предыдущем закрытии. Марка WTI поднялась до $60,09.