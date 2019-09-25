https://static.news.ru/photo/74f4e6a4-df77-11e9-9ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amr Nabil/AP/TASS

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco, пострадавшая от атак беспилотников, восстанавливает мощности с опережением графика.

Производственные мощности уже доведены до 11,3 млн баррелей нефти в сутки из 12 млн. На объектах в Абкайке сейчас добывается 4,92 млн баррелей в сутки, в Хурайсе — 1,3 млн баррелей в сутки. Вернуть прежний уровень ранее планировалось к концу ноября, передаёт агентство Bloomberg .

Издание уточняет, что нападение на объекты Saudi Aramco привело к падению примерно половины добычи нефти в Саудовской Аравии.

Как писал News.ru, по распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.

Если поначалу в ситуации фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью.

Также сообщалось, что рынок нефти может вырасти на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.