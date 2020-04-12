Saudi Aramco вновь отложила объявление графика майских экспортных цен

https://static.news.ru/photo/522cb5d2-7ccc-11ea-9e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco вновь перенесла публикацию ценового графика на майские экспортные поставки.

По словам источника, объявить график планируется только 13 апреля в связи с продолжающимися переговорами о сокращении добычи между Саудовской Аравией и Мексикой, передаёт Bloomberg.

Компания уже несколько раз переносит публикацию графика. В последний раз такое решение было принято 11 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что общие намерения ОПЕК+ заключаются в понижении суточной добычи нефти в мае-июне 2020-го на 10 млн баррелей. Позже, до конца года, коррективы составят 8 млн б/с, до 30 апреля 2022-го — 6 млн б/с. За точку отсчёта взяли уровень производства в октябре 2018 года.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.