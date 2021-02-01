Saudi Aramco прогнозирует восстановление спроса на нефть к концу года

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В нефтяной компании Saudi Aramco ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Об этом на конференции Energy Forvard сообщил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.

Мы уверены, что худшее уже позади — появление нескольких вакцин обнадёживает. Но мы хотим быть реалистами — для полного возвращения к нормальной жизни потребуется время. С осторожностью прогнозируем, что спрос на нефть в наиболее устойчивых секторах восстановится до доковидного уровня к концу 2021 года, — цитирует «Интерфакс» представителя Saudi Aramco.

При этом, Насир Аль Наими не исключил, что в авиации спрос может отставать.

Как писал NEWS.ru, в ходе торгов 1 февраля фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 0,62% — до $55,38 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,42%, до $52,42 за баррель. Стоимость нефти растёт на фоне ожидания дополнительного сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии. В феврале-марте она должна сократиться на один миллион баррелей в сутки. 5 февраля состоится встреча представителей стран ОПЕК+, где будет принято решение по объёмам добычи нефти.

Начало массовой вакцинации от коронавируса тоже оказало влияние на стоимость нефти. Участники рынка рассчитывают на скорое восстановление мировой экономики и восстановление нефтяного сектора.