Saudi Aramco предложила НПЗ в Европе и Азии отсрочку по оплате

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Азии и Европе получили от корпорации Saudi Aramco возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней.
Оплату отсрочили из-за того, что НПЗ испытывают трудности на фоне сокращения спроса на нефтепродукты. При этом отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки с помощью специального векселя, который можно просто внести в соглашение.
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке,
Мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.
После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.
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