Saudi Aramco предложила НПЗ в Европе и Азии отсрочку по оплате

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Азии и Европе получили от корпорации Saudi Aramco возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней.

Оплату отсрочили из-за того, что НПЗ испытывают трудности на фоне сокращения спроса на нефтепродукты. При этом отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки с помощью специального векселя, который можно просто внести в соглашение.

Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters. В настоящее время в мире наблюдается существенный переизбыток нефти, вызванный падением спроса из-за эпидемии корнавируса.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.