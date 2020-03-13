Сырьевая компания Saudi Aramco — один из крупнейших в мире игроков на нефтяном рынке — подтвердила поставки дополнительных объёмов сырья европейским партнёрам в апреле 2020 года. По предварительным данным, новые партии углеводорода получат BP, Total, Shell, Eni и азербайджанская Socar.
Указанные предприятия традиционно покупают российскую смесь марки Urals,
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.
Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу Кремля в нефтяной войне с Саудовской Аравией. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели финансовые мощности королевства.
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