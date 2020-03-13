https://static.news.ru/photo/b8264026-652d-11ea-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Сырьевая компания Saudi Aramco — один из крупнейших в мире игроков на нефтяном рынке — подтвердила поставки дополнительных объёмов сырья европейским партнёрам в апреле 2020 года. По предварительным данным, новые партии углеводорода получат BP, Total, Shell, Eni и азербайджанская Socar.

Указанные предприятия традиционно покупают российскую смесь марки Urals, пишет Reuters со ссылкой на источники. Саудиты готовы предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле нефти из РФ, кроме того, Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки и максимально ослабить позиции Кремля на рынке.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу Кремля в нефтяной войне с Саудовской Аравией. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели финансовые мощности королевства.