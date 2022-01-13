Saudi Aramco начнёт поставлять нефть в Польшу

Польский энергетический концерн Orlen подписал с нефтяной компанией Saudi Aramco долгосрочный контракт на ежедневную поставку в Польшу 200-337 тысяч баррелей нефти. Также саудовская компания купит 30% предприятия Lotos в Гданьске. Об этом сообщается на сайте Orlen.

Приобретение доли в предприятии необходимо для того, чтобы ЕС, в соответствии с действующим законодательством, одобрил процесс слияния Orlen и Lotos. Избыточные активы нужно было продать до 14 января 2022 года. Кроме того, Lotos также продаст концерну 144 АЗС в Венгрии и 41 АЗС в Словакии. Их стоимость оценивается в €229 млн.

В то же время, венгерский концерн MOL приобретёт у польской компании 417 АЗС, что составляет 80% от общего числа заправок, которыми владеет Lotos. Их стоимость не уточняется.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений инвесторов, связанных с возможными перебоями поставок нефти из Казахстана. Также инвесторы ожидают новостей о распространении «омикрон»-штамма в Китае.