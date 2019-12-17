Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco купила долю в 17% в нефтеперерабатывающей Hyundai Oilbank за $1,2 млрд.
Сделка с южнокорейской Hyundai Heavy Industries Holding
Завод мощностью в 650 тысяч баррелей в сутки включает в себя нефтехимические установки и сеть газовых АЗС.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты Saudi Aramco заявили, что нефтедобыча в России — одна из самых дорогих в мире. Себестоимость российской нефти обходится более чем в $40 за баррель. Они пришли к такому выводу после анализа себестоимости нефти в разных странах с учётом налогов.
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