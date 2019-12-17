https://static.news.ru/photo/07beba48-20df-11ea-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco купила долю в 17% в нефтеперерабатывающей Hyundai Oilbank за $1,2 млрд.

Сделка с южнокорейской Hyundai Heavy Industries Holding обеспечить Саудовской Аравии расширение присутствия на главных рынках в прибыльных интегрированных нефтеперерабатывающих, химических и сбытовых компаниях.

Завод мощностью в 650 тысяч баррелей в сутки включает в себя нефтехимические установки и сеть газовых АЗС.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты Saudi Aramco заявили, что нефтедобыча в России — одна из самых дорогих в мире. Себестоимость российской нефти обходится более чем в $40 за баррель. Они пришли к такому выводу после анализа себестоимости нефти в разных странах с учётом налогов.