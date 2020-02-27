https://static.news.ru/photo/38bf5754-5976-11ea-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала подготовку к листингу за рубежом спустя несколько месяцев после первичного размещения акций внутри страны.

В данное время руководство предприятия ведёт переговоры с банками с Уолл-стрит, чтобы подготовиться к возможному листингу, если его одобрит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, передаёт Bloomberg.

Издание уточняет, что сроки возможного листинга пока не определены. Но в 2020 году его вряд ли удастся провести, учитывая рыночные условия и прогноз цен на нефть.

Международный листинг — это включение акций компании в реестры официально котируемых ценных бумаг на фондовых биржах разных государств. Основной целью является создание расширенного рынка для торговли акциями.

Ранее NEWS.ru писал, что Saudi Aramco выпустила 450 миллионов акций дополнительно. Причиной такого шага в компании назвали высокий спрос инвесторов. Стоимость одной акции — $8,53. Итоговый размер Initial Public Offering вырос, таким образом, на $3,8 млрд.