https://static.news.ru/photo/803b41ac-1f37-11ea-92c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Ряд немецких СМИ сообщает, что санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2» являются провокацией и «враждебным актом» против всей Европы.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что санкции США блокируют деятельность многих причастных к проекту компаний и являются посягательством на суверенитет Евросоюза.

Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал Соединённые Штаты за решение ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он заявил, что европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря. Не пустят на американский рынок швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке кабелей и труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба полагает, что предусмотренные оборонным бюджетом США санкции могут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».