Ряд немецких СМИ сообщает, что санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2» являются провокацией и «враждебным актом» против всей Европы.
Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что санкции США блокируют деятельность многих причастных к проекту компаний и являются посягательством на суверенитет Евросоюза.
Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал Соединённые Штаты за решение ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он заявил, что европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря. Не пустят на американский рынок швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке кабелей и труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».
Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба полагает, что предусмотренные оборонным бюджетом США санкции могут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
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