Санкции, которые власти США планируют ввести в отношении «Северного потока — 2», не смогут остановить строительство газопровода.
Такого мнения
Идея введения санкций принадлежит сенаторам от Республиканской и Демократической партий Теду Крузу и Джину Шахину. Инициатива включена в проект оборонного бюджета США на 2020 год, который Конгресс планирует принять до 20 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что планируемые Штатами ограничения в отношении «Северного потока — 2» разозлили Европу. Немецкие СМИ назвали их «враждебным актом» и посягательством на суверенитет ЕС.
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