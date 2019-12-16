https://static.news.ru/photo/33b4bcbe-1ff0-11ea-b1d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Санкции, которые власти США планируют ввести в отношении «Северного потока — 2», не смогут остановить строительство газопровода.

Такого мнения придерживается агентство Bloomberg. Ограничения, которые Вашингтон намерен распространить на суда, задействованные в укладке труб по дну Балтийского моря, и ряд сотрудничающих с «Газпромом» компаний, способны только несколько затормозить реализацию проекта.

Идея введения санкций принадлежит сенаторам от Республиканской и Демократической партий Теду Крузу и Джину Шахину. Инициатива включена в проект оборонного бюджета США на 2020 год, который Конгресс планирует принять до 20 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что планируемые Штатами ограничения в отношении «Северного потока — 2» разозлили Европу. Немецкие СМИ назвали их «враждебным актом» и посягательством на суверенитет ЕС.