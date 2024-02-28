Санкции США могут сорвать начало поставок газа с «Арктик СПГ-2» «Коммерсант»: поставки газа с «Арктик СПГ-2» могут отложить из-за санкций США

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Начало поставок газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2» (принадлежит компании «Новатэк») может быть отложено на неопределенный срок из-за санкций, введенных США против России, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По их данным, российский проект не может получить нужное количество газовозов, которые строились по заказу японской компании Mitsui OSK Lines (MOL) в Южной Корее.

Источники «Коммерсанта» уточняют, что сдача трех танкеров, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа, задерживается из-за нехватки рабочей силы на южнокорейской верфи Hanwha Ocean. Специалисты должны были передать проекту танкеры класса Arc7 «Илья Мечников», «Николай Семенов» и «Николай Басов» в 2024 году. Отмечается, что «Илья Мечников» должен был быть готов уже в марте. Срыв начала поставок также может быть вызван внесением самого проекта «Арктик СПГ-2» в санкционный список. Это делает невозможным фрахтование сторонних газовозов компанией MOL.

Независимый эксперт Александр Собко предполагает, что в конечном счете «Новатэк» может выкупить танкеры без ледового класса для удовлетворения своих нужд. Такая мера связана с тем, что судовладельцы вряд ли пойдут на временное фрахтование.

Ранее сообщалось, что в 2023-м главными покупателями российского сжиженного природного газа среди европейских стран стали Испания и Бельгия. На них пришлось почти три четверти всех поставок ресурса в Евросоюз. Третье место в списке заняли Нидерланды.