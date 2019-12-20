Санкции против "Северного потока-2«и «Турецкого потока» уже действуют. Об этом сказано в пояснении к правилам действия ограничительных мер.
Документ требует, чтобы «стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более в рамках строительства газопроводов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“, должны сделать так, чтобы эти суда» перестали работать на строительстве газопроводов.
Допускаются обоснованные исключения , касающиеся безопасности трубопровода, экипажей судов и направленные на предотвращение причинения вреда окружающей среде или другого «значительного ущерба»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который начался ещё 1 октября. Документ обязывает Белый дом ввести санкции в отношении России.
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