https://static.news.ru/photo/1b6de1b6-23a7-11ea-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

Санкции против "Северного потока-2«и «Турецкого потока» уже действуют. Об этом сказано в пояснении к правилам действия ограничительных мер.

Документ требует, чтобы «стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более в рамках строительства газопроводов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“, должны сделать так, чтобы эти суда» перестали работать на строительстве газопроводов.

Допускаются обоснованные исключения , касающиеся безопасности трубопровода, экипажей судов и направленные на предотвращение причинения вреда окружающей среде или другого «значительного ущерба», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который начался ещё 1 октября. Документ обязывает Белый дом ввести санкции в отношении России.