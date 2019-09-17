https://static.news.ru/photo/282a16d2-d93c-11e9-be93-fa163e074e61_660.jpg Виктор Вексельберг Фото: Сергей Булкин/News.ru

Английский суд признал законным решение британского банка Cynergy Bank Limited (CBL) заморозить выплату процентов по полученному от кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL) Виктора Вексельберга кредиту.

Своё решение банк обосновал санкциями, которые США ввели против бизнесмена в 2018 году.

LIL и CBL в декабре 2017 года заключили договор о предоставлении банку кредита на 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн). По состоянию на сентябрь 2019 года банк задолжал компании 3,6 млн фунтов стерлингов.

После этого в Cynergy заявили о прекращении выплат компании Вексельберга, связав это с тем, что платежи противоречили бы законодательству США.

Как ранее писал News.ru, санкции в отношении России останутся в силе до «полной деоккупации» Крыма, а также при полном выполнении Москвой Минских договорённостей. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.