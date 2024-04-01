Санкции не страшны. Как российская промышленность справляется с давлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сфера промышленности получает новую опору в своем развитии: Владимир Путин заявил о необходимости создания федерального проекта по выпуску отечественной продукции для туристической отрасли, это в том числе канатные дороги, ратраки, аттракционы. Решение своевременное: азиатские поставщики сейчас поставлены новыми санкциями США в ситуацию возможных пауз в сотрудничестве с Россией. Отечественным производителям открываются перспективы для разработок и вывода на рынок своей конкурентоспособной продукции.

Отечественные компании - ключевые партнеры туротрасли

Президент России Владимир Путин отметил необходимость принятия конкретных мер по развитию туристической индустрии в рамках работы уже обновлённого национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем финансирования этого нацпроекта в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей, сообщил глава государства. «Отечественные компании должны и дальше оставаться ключевыми партнёрами государства в развитии туристической индустрии», - подчеркнул Владимир Путин, предложив в рамках профильного нацпроекта сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. «Это канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов», - заявил Владимир Путин, повторив, что «развитие туризма должно стать серьёзным стимулом для создания действительно передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий».

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Это решение главы государства коррелирует с новыми изменениями в мировой экономике. Страны, сотрудничающие с Россией, получили предупреждение от США: Штаты пригрозили двойными санкциями. Так что импортозамещение получает новый посыл: надеяться нужно только на собственные силы, будучи готовыми к новому кругу изоляции, если азиатские страны будут вынуждены сдать назад в своем пока еще активном партнерстве с РФ.

В неловкой ситуации

Тем временем под ограничения со стороны Госказначейства США уже попали ряд компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Швейцарии и некоторых других стран. И если для Европы это не так критично, поскольку для западных компаний в целом открыт мировой экономический рынок, то для азиатских государств, которым выгодно активно торговать с Россией, такой резкий ход США может быть помехой. Например, уже в феврале китайские поставщики получили проблемы с получением оплаты из России по договорам поставки: процессинговые движения в некоторых крупных китайских банках были приостановлены. А банки — это кровеносная система любой экономики, и в случае перебоев их работы встать может любая сфера производства.

«Резоны такого поведения понятны: китайские банки исходят из собственных прагматичных интересов, - анализирует ситуацию ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. - По сути, это подтверждение того, насколько весомы для них риски вторичных санкций, чреватые также проблемами для внутреннего рынка, финансовой стабильности страны и активов физических лиц».

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Чем грозит ситуация Китаю, который начал углублять свои экономические отношения с Россией еще при первых западных санкциях, а с 2022 года усилил свою тактику? Эта страна громко выступила в сфере автопрома, масштабно заменив своими машинами ушедшие с российского рынка западные бренды. Еще одна отрасль, интересующая китайцев, - как раз тот самый туризм. Китай предложил собственные возможности с точки зрения оснащения российских курортов своими канатными дорогами. В частности, в этом направлении заявила о себе компания BMHRI – это структура крупного государственного концерна Sinomach Group, которая обеспечивает канатками и внутренний китайский горнолыжный рынок. Китай надеялся попробовать свои силы в замене собственным оборудованием подъемники таких монстров производства канатных дорог в мире, как Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Poma, Bartholet, которые вынуждены были уйти из России - их канатные дороги пока работают на российских склонах, однако в какой-то момент наступит время их ремонта или замены, а также нужно оборудовать новые строящиеся трассы.

Но американцы четко выложили свои правила. Если компания работает с русскими – получает первое предупреждение, если сотрудничает и поставляет России санкционную продукцию, то за это будет второе предупреждение, а если зарубежная компания работает с русскими, поставляет в РФ подсанкционную продукцию российским компаниям, находящимся под санкциями запада, - в этом случае последует «красный свет» и вторичные санкции. «Раньше этого не делали. А теперь США не просто выпустили такие требования, но и направили такой официальный документ на Китай. Таким образом, та же китайская компания BMHRI оказалась в непростой ситуации. Если она будет продолжать свою активность в направлении партнерства с Россией и поставок ей своей продукции, то может существенно пострадать финансово, да и репутационно тоже, - полагает политолог Александр Сомов. – Ведь Китаю невыгодно терять хорошие отношения с США, а если BMHRI будет проявлять упрямство, желая включиться в промышленную торговлю с Россией, то поставит в неудобное положение свою же страну».

Да и США будут действовать с умом, осторожно, полагает эксперт, ведь Китай главный конкурент для США в сфере экспорта и одновременно выгодный партнер. «Штаты многие свои товары производят на территории Китая, тот же айфон: здесь дешевая рабочая сила и удобная логистика в страны-покупатели. Так что американцам будет не так легко находить способы давления, ссора с Китаем для них будет стоить буквально триллионы долларов, - говорит Александр Сомов. – США будет сложно напрямую ставить палки в колеса Китаю, поскольку Китай и Россия пытаются укрепить сотрудничество. Так что Америка будет действовать аккуратно: не ссориться, но при этом тщательно контролировать действия Китая».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Канатная дорога, соединяющая смотровую площадку Воробьевы горы и стадион «Лужники» в Москве

Технологический суверенитет как принцип экономической безопасности страны

Европейские подъемники еще катают горнолыжников на таких курортах как Красная Поляна, Шерегеш, на склонах Подмосковья, на Камчатке, на Сахалине и в других регионах. При этом в России идет сильное развитие новых трасс и вообще новых курортов, например, таких как Манжерок (Сбербанк), Архыз (группа компаний Мантера), Большой Вудъявр (компания «ФосАгро»), в горнолыжный отдых вкладывают и такие субъекты РФ, как Карелия, Магадан, Мурманская область и так далее.

Но эти сильные курортные кластеры уже сейчас демонстрируют, что Россия вполне справляется своими с силами. Скажем, на Архызе и Большом Вудъявре уже идет оснащение склонов именно отечественными канатными дорогами – производства «РУСЛЕТ». Подъемники разрабатывают также и такие российские компании как «ТверьКанатДор», НКД, «ТР Системы». Теперь, в условиях субсидий государства, не говоря уже о моральной поддержке российского президента отечественного машиностроения, отечественные производители канаток смогут еще более активно включиться в обеспечение своим оборудованием российской туристической индустрии. Ну а показать качество своей продукции им будет несложно: в этом вопросе российские подъемники выигрывают у китайских, отечественные канатные дороги проходят все жесткие проверки с точки зрения надежности и безопасности.

«С одной стороны, от параллельного импорта нам никуда не деться, не все товары можно импортозаместить. В то же время совершенно понятно, что сегодня Россия делает ставку на технологический суверенитет, это становится принципом экономической и в какой-то мере политической безопасности страны, - считает Александр Сомов. - В частности, в таких сферах как промышленность, металлургия, машиностроение именно отечественное производство имеет фору, об этом говорит и президент страны. И это понятно: эти направления экономики уже давно требовали своего развития, и теперь есть все условия для такого скачка. В этих сферах нам не нужен ни Китай, ни какие-то иные страны Востока, крайне важно дать возможность успешного старта нашим собственным специалистам, ученым, разработчикам, производителям».