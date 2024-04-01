Сфера промышленности получает новую опору в своем развитии: Владимир Путин заявил о необходимости создания федерального проекта по выпуску отечественной продукции для туристической отрасли, это в том числе канатные дороги, ратраки, аттракционы. Решение своевременное: азиатские поставщики сейчас поставлены новыми санкциями США в ситуацию возможных пауз в сотрудничестве с Россией. Отечественным производителям открываются перспективы для разработок и вывода на рынок своей конкурентоспособной продукции.
Отечественные компании - ключевые партнеры туротрасли
Президент России Владимир Путин отметил необходимость принятия конкретных мер по развитию туристической индустрии в рамках работы уже обновлённого национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем финансирования этого нацпроекта в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей, сообщил глава государства. «Отечественные компании должны и дальше оставаться ключевыми партнёрами государства в развитии туристической индустрии», - подчеркнул Владимир Путин, предложив в рамках профильного нацпроекта сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. «Это канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов», - заявил Владимир Путин, повторив, что «развитие туризма должно стать серьёзным стимулом для создания действительно передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий».
Это решение главы государства коррелирует с новыми изменениями в мировой экономике. Страны, сотрудничающие с Россией, получили предупреждение от США: Штаты пригрозили двойными санкциями. Так что импортозамещение получает новый посыл: надеяться нужно только на собственные силы, будучи готовыми к новому кругу изоляции, если азиатские страны будут вынуждены сдать назад в своем пока еще активном партнерстве с РФ.
В неловкой ситуации
Тем временем под ограничения со стороны Госказначейства США уже попали ряд компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Швейцарии и некоторых других стран. И если для Европы это не так критично, поскольку для западных компаний в целом открыт мировой экономический рынок, то для азиатских государств, которым выгодно активно торговать с Россией, такой резкий ход США может быть помехой. Например, уже в феврале китайские поставщики получили проблемы с получением оплаты из России по договорам поставки: процессинговые движения в некоторых крупных китайских банках были приостановлены. А банки — это кровеносная система любой экономики, и в случае перебоев их работы встать может любая сфера производства.
«Резоны такого поведения понятны: китайские банки исходят из собственных прагматичных интересов, - анализирует ситуацию ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. - По сути, это подтверждение того, насколько весомы для них риски вторичных санкций, чреватые также проблемами для внутреннего рынка, финансовой стабильности страны и активов физических лиц».
Чем грозит ситуация Китаю, который начал углублять свои экономические отношения с Россией еще при первых западных санкциях, а с 2022 года усилил свою тактику? Эта страна громко выступила в сфере автопрома, масштабно заменив своими машинами ушедшие с российского рынка западные бренды. Еще одна отрасль, интересующая китайцев, - как раз тот самый туризм. Китай предложил собственные возможности с точки зрения оснащения российских курортов своими канатными дорогами. В частности, в этом направлении заявила о себе компания BMHRI – это структура крупного государственного концерна Sinomach Group, которая обеспечивает канатками и внутренний китайский горнолыжный рынок. Китай надеялся попробовать свои силы в замене собственным оборудованием подъемники таких монстров производства канатных дорог в мире, как Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Poma, Bartholet, которые вынуждены были уйти из России - их канатные дороги пока работают на российских склонах, однако в какой-то момент наступит время их ремонта или замены, а также нужно оборудовать новые строящиеся трассы.
Но американцы четко выложили свои правила. Если компания работает с русскими – получает первое предупреждение, если сотрудничает и поставляет России санкционную продукцию, то за это будет второе предупреждение, а если зарубежная компания работает с русскими, поставляет в РФ подсанкционную продукцию российским компаниям, находящимся под санкциями запада, - в этом случае последует «красный свет» и вторичные санкции. «Раньше этого не делали. А теперь США не просто выпустили такие требования, но и направили такой официальный документ на Китай. Таким образом, та же китайская компания BMHRI оказалась в непростой ситуации. Если она будет продолжать свою активность в направлении партнерства с Россией и поставок ей своей продукции, то может существенно пострадать финансово, да и репутационно тоже, - полагает политолог Александр Сомов. – Ведь Китаю невыгодно терять хорошие отношения с США, а если BMHRI будет проявлять упрямство, желая включиться в промышленную торговлю с Россией, то поставит в неудобное положение свою же страну».
Да и США будут действовать с умом, осторожно, полагает эксперт, ведь Китай главный конкурент для США в сфере экспорта и одновременно выгодный партнер. «Штаты многие свои товары производят на территории Китая, тот же айфон: здесь дешевая рабочая сила и удобная логистика в страны-покупатели. Так что американцам будет не так легко находить способы давления, ссора с Китаем для них будет стоить буквально триллионы долларов, - говорит Александр Сомов. – США будет сложно напрямую ставить палки в колеса Китаю, поскольку Китай и Россия пытаются укрепить сотрудничество. Так что Америка будет действовать аккуратно: не ссориться, но при этом тщательно контролировать действия Китая».
Технологический суверенитет как принцип экономической безопасности страны
Европейские подъемники еще катают горнолыжников на таких курортах как Красная Поляна, Шерегеш, на склонах Подмосковья, на Камчатке, на Сахалине и в других регионах. При этом в России идет сильное развитие новых трасс и вообще новых курортов, например, таких как Манжерок (Сбербанк), Архыз (группа компаний Мантера), Большой Вудъявр (компания «ФосАгро»), в горнолыжный отдых вкладывают и такие субъекты РФ, как Карелия, Магадан, Мурманская область и так далее.
Но эти сильные курортные кластеры уже сейчас демонстрируют, что Россия вполне справляется своими с силами. Скажем, на Архызе и Большом Вудъявре уже идет оснащение склонов именно отечественными канатными дорогами – производства «РУСЛЕТ». Подъемники разрабатывают также и такие российские компании как «ТверьКанатДор», НКД, «ТР Системы». Теперь, в условиях субсидий государства, не говоря уже о моральной поддержке российского президента отечественного машиностроения, отечественные производители канаток смогут еще более активно включиться в обеспечение своим оборудованием российской туристической индустрии. Ну а показать качество своей продукции им будет несложно: в этом вопросе российские подъемники выигрывают у китайских, отечественные канатные дороги проходят все жесткие проверки с точки зрения надежности и безопасности.
«С одной стороны, от параллельного импорта нам никуда не деться, не все товары можно импортозаместить. В то же время совершенно понятно, что сегодня Россия делает ставку на технологический суверенитет, это становится принципом экономической и в какой-то мере политической безопасности страны, - считает Александр Сомов. - В частности, в таких сферах как промышленность, металлургия, машиностроение именно отечественное производство имеет фору, об этом говорит и президент страны. И это понятно: эти направления экономики уже давно требовали своего развития, и теперь есть все условия для такого скачка. В этих сферах нам не нужен ни Китай, ни какие-то иные страны Востока, крайне важно дать возможность успешного старта нашим собственным специалистам, ученым, разработчикам, производителям».