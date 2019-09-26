https://static.news.ru/photo/2daffa90-e053-11e9-9440-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Юрий Борисов Фото: kremlin.ru

Западные санкции и связанное с ними прекращение поставок материалов комплектующих из-за рубежа не повлекли срыва гособоронзаказа. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Замглавы кабмина заверил, что реализация программы импортозамещения продолжается. Борисов добавил, что у него есть предложения на случай возможного расширения ограничений.

Чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью, — цитирует вице-премьера сайт Кремля.

Ранее News.ru писал, что Путин выявил и потребовал устранить ошибки в программе импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). По словам главы государства, из-за них в 2018 году были сдвинуты сроки выполнения ряда заданий гособоронзаказа.