Санкции Евросоюза против РФ в Крыму назвали «никчемной акцией»

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Продление Евросоюзом санкций в отношении России является «бессмысленной никчемной акцией». Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Совет Евросоюза 17 декабря продлил ограничительные меры против «отдельных секторов российской экономики». По словам Молохова, в Европе санкции, не соответствующие экономическим интересам, хотя и продлевают, но не соблюдают, сообщает РИА Новости.

В этом вся Европа. Эта бессмысленная никчемная акция и в глубине души европейские политики это прекрасно понимают, — отметил Молохов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономические санкции Евросоюза против Российской Федерации пролонгированы на полгода. Срок действия ограничений истекал 31 января 2021 года. Однако ЕС каждые полгода принимает решение об их продлении. Поводом для ограничений стали события на Украине в 2014 году и присоединение Крыма к РФ.