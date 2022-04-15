Санкции ЕС на оборудование для пекарен могут привести к росту цен на хлеб

В России до 90% всех пекарен работает на оборудовании из Европы, ввоз его был запрещён в связи с новым пакетом санкций ЕС, принятым 8 апреля, пишет «Коммерсант». Запасов комплектующих и расходных материалов у производителей есть на несколько месяцев, после чего возможны перебои в работе линий производства хлебобулочных изделий. По мнению экспертов, комплектующие смогут попасть в страну благодаря параллельному импорту, однако это приведёт к росту себестоимости продукции. В связи с этим участники рынка уже ищут альтернативное оборудование в Китае и Турции.

В регионах процент импортного оборудования хлебопекарных производств достигает 50–70%, в крупных городах этот показатель может доходить до уровня в 90% сообщил изданию исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. По его словам, заменить электронику и датчики к оборудованию будет практически невозможно. Айдиев скептически оценил перспективы работы с частью европейских поставщиков комплектующих, по его словам, «мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций».

По мнению вице-президента Союза пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, выход из ситуации может быть в параллельном импорте, его власти РФ легализовали с момента начала кризиса в виде контрсанкций. Однако это приведёт к росту издержек, которые производители заложат в цену конечной продукции. Он также отметил высокую зависимость от оборудования из Европы и у ретейлеров и операторов общепита, у кого есть свои мини-пекарни.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил, что пандемия коронавируса и санкции в отношении России нарушили цепочки поставок в страну ряда товаров из-за рубежа. Это способствовало росту цен, в том числе на продукты питания. Предполагается, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15–20%.