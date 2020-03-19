По данным источников, в правительстве России сейчас идёт обсуждение вопроса о возможности введения ЧС. Такие действия наших властей продиктованы как сложившейся санитарно-экономической обстановкой, так и практиками и заявлениями идущими с Запада. Тот же президент Дональд Трамп уже заявил, что в экономике США военные полномочия могут понадобится лишь при самом худшем развитии событий вокруг коронавирусной пандемии. Одновременно с этим во Франции чрезвычайное положение уже действует. По мнению аналитиков, России введение ЧС вроде бы пока «не светит».

Накануне лидер Соединенных штатов назвал себя «президентом военного времени» и заявил о том, что готов задействовать закон об оборонном производстве 1950 года (Акт о военном производстве), в случае если стране потребуется радикально увеличить производство медпринадлежностей частными фирмами.

Я подписал закон об оборонном производстве для того, чтобы бороться с китайским вирусом, если вдруг нам будет нужно обратиться к нему в наихудшем сценарии. Очень надеюсь, что подобной необходимости не возникнет, но мы все вместе в данной ситуации! — пишет Дональд Трамп в Twitter.

Любопытно, что президент США называет вирус «китайским» вопреки призывам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Американские власти неоднократно подчёркивали, что пандемия короновируса возникла в КНР в процессе ухудшения отношений с Поднебесной, а также на фоне взаимной высылки американских журналистов из КНР и китайских журналистов из Соединённых штатов.

Занятно также, что вечно путающийся 45-й президент США ошибся в своём официальном в Twitter: никакого закона об оборонном производстве он ещё не подписывал, а лишь продекларировал возможность его использования в нынешних драматических обстоятельствах.

Дональд Трамп Kevin Dietsch/Global Look Press

Данный законный акт позволяет главе американского государства требовать от бизнеса переключиться в первую очередь на срочные оборонные контракты. Помимо того, он даёт руководству страны право активно стимулировать кредитами необходимые отрасли производства.

Вместе с тем, во Франции на днях глава страны всё-таки ввёл «военное положение». Эммануэль Макрон объявил о переходе страны в состояние «санитарной войны». За невыполнение указа предусмотрены санкции и штрафы. «Эта война требует всеобщей мобилизации», объяснился французский президент.

По новому указу, все предприятия и учреждения, которые не выполняют жизненно важных функций для населения закрываются до начала апреля. На это время жители Пятой республики обязаны находиться в своих квартирах или домах и не выходить на улицу. Не касается это медиков, полицейских, пожарных и военных.

При этом все границы блокируются на 30 дней. Президент Макрон также потребовал мобилизоваться таксистов и работников гостиниц для помощи по перемещению и изоляции больных. Правда, он пообещал при этом, что все счета оплатит государство, при этом все платежи и счета ЖКУ временно замораживаются.

Возможно ли введение ЧС в РФ?

Российское законодательство, разумеется, также подразумевает возможность введения «чрезвычайного положения» и «военного положения» в обостряющихся ситуациях, говорит доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности ИпиНБ РАНХиГС Павел Грибов. Речь идёт о федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положении».

Учитывая структуру российской экономики и механизм работы органов власти, такие меры и режимы работы как в США не представляются экономически необходимыми. Значительное количество мер может быть реализовано благодаря решениям правительства РФ и скоординированной работы хозяйствующих субъектов с помощью действий министерств и ведомств. Павел Грибов доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности ИпиНБ РАНХиГС доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности ИпиНБ РАНХиГС

Очевидно, что трудные времена в экономике требуют особого стиля управления. Для такой страны с рыночной экономикой, как США, где роль государства в экономике сводится больше к установлению правил игры, нежели к выступлению в качестве одного из игроков, это означает переход к «законам военного времени», предполагающих, что частный сектор фактически становится государственным. В критической ситуации американская рыночная экономика начинает приобретать элементы плановой для мобилизации ресурсов страны по ключевым направлениям, что требует принятия соответствующих законодательных актов.

Однако, всё же для России, где, по оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина доля государства в экономике выросла до 47-48% это не потребует таких радикальных преобразований, полагает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Многие вопросы могут быть решены на уровне правительства и компаний с государственным участием, либо в рамках диалога с бизнесом, являющегося также характерной чертой российской экономики. Предупреждение президента США Трампа о том, что он может использовать соответствующий закон об оборонном производстве является пока не основным, но лишь возможным сценарием. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

При этом, по мнению специалистов, в России распространение коронавируса на текущий момент удерживается под контролем, а реализуемый правительством и регулярно корректируемый в зависимости от меняющейся обстановки план мероприятий по нейтрализации влияния вспышки инфекции не требует перехода к чему-то, напоминающему «шоковую терапию».

В свою очередь доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова говорит, что «данная ситуация просто искусственно используется для дополнительного стимулирования отдельных производств».

Безусловно, некоторые меры стоит использовать для борьбы с данным вирусом, как например запуск дополнительного производства в области фармацевтики, а также в области пищевой промышленности для обеспечения продовольственной безопасности внутри любой страны, столкнувшейся с инфекцией. Но это, тем не менее, нормальная ситуация повышенного производства тех товаров, спрос на которые вырос в связи с определенными внешними факторами. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

При этом, добавляет она, никто, конечно же, не говорит о дополнительном производстве различного рода оружия на оборонных предприятиях.

Но, безусловно, на определённом этапе может быть введен режим чрезвычайного положения, при котором может быть ограничено передвижение самого населения внутри определенного региона (города или между городами), но с точки зрения экономики ни Китай, ни страны Европы пока военных полномочий не вводили, и в некоторых регионах эпидемия уже даже пошла на спад. В связи с этим, не стоит наводить панику и ожидать наихудшего варианта развития событий, — убеждена Новикова.

Лауреат премии МЧС России за разработку концепции стратегических рисков экономики России Борис Порфирьев считает, что в настоящее время нет никаких оснований говорить о введении как во Франции военного положения, потому что отсутствуют угрозы, связанный с военной обстановкой.

В ситуации обострения возможно введение чрезвычайного положения (ЧП). Есть специальный закон, где оно прописано, и когда оно вводится. Кроме того, критерии ЧС субъективны. Такие решения принимает президент и Совет безопасности. Но, сейчас также нет оснований для введения режима ЧП. Скорее, реальнее говорить о режиме чрезвычайных ситуаций на региональных уровнях на ограниченный срок. Борис Порфирьев директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Эксперт отмечает, что режим ЧС может быть введён в ситуации угрозы массовому здоровью, общественной безопасности, «а экономические поводы для введения чрезвычайного положения предсказать трудно в силу субъективной природы столь экстремальных решений».