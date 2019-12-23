https://static.news.ru/photo/fde1a062-bf1d-11e9-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы.

За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей. При этом средняя номинальная зарплата за 2019 год выросла серьёзно меньше — на 8,9%, говорится в исследовании РИА Новости.

Специалисты высчитали: суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя РФ за год увеличился на 37 тыс. рублей, до 227 тыс. Оказалось, что закредитованность населения растёт достаточно быстро — с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем рейтинге.

Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь. Там уровень закредитованности составляет 13,9% и 15,9% соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков» назвали уровень закредитованности россиян, оценив данные Банка России, Росстата и других источников. По итогам третьего квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам с начала года увеличилась на 13%, составив 17,02 триллиона рублей. А за последние 12 месяцев задолженность выросла на 17%.