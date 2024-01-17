Samsung представил смартфоны с искусственным интеллектом Samsung представил линейку смартфонов Galaxy S24 с искусственным интеллектом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Южнокорейская компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S24 с технологией искусственного интеллекта. Презентация новых гаджетов транслировалась на YouTube-канале компании. Там отметили, что данная серия знаменует начало нового десятилетия инноваций в мобильных устройствах.

В ходе презентации было рассказано о ключевых особенностях новых гаджетов. Так, стандартный Galaxy S24 имеет экран диагональю 6,2 дюйма, S24 Plus — 6,7 дюйма, Ultra — 6,8 дюйма. Модели доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах. Кроме того, у S24 и S24 Plus рамка сделана из усиленного алюминия.

S24 и S24 Plus работают на процессоре Exynos 2400, Ultra — на Snapdragon 8 Gen 3. Емкость аккумуляторов составляет 4000, 4900 и 5000 мАч соответственно. Два первых гаджета оснащены тройной основной камерой — широкоугольной 12 МП, широкоугольной 50 МП и телеобъективом 10 МП с тройным зумом. У смартфона Ultra — широкоугольная камера 200 МП и телеобъектив 50 МП с пятикратным оптическим зумом.

Также в новой линейке реализован первый универсальный искусственный интеллект для смартфонов — Galaxy AI. Он, в частности, позволяет осуществлять двусторонний голосовой и текстовый перевод звонков в режиме реального времени. Также технология помогает обеспечить полную конфиденциальность разговоров. Кроме того, смартфоны оснащены специальным чат-ассистентом.

Ранее сообщалось, что компания Samsung отказалась от производства деталей для российских танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ. Согласно информации СМИ, Samsung Heavy Industries прекратила производство блоков и оборудования для 10 из 15 арктических судов, соглашение с которыми заключено с предприятием «Звезда». В то же время договор с российским предприятием все еще не расторгнут.