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Экономика

Самозанятым россиянам упростят оформление ипотеки

10:54, 27 августа 2021
Самозанятым россиянам упростят оформление ипотеки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российские банки будут упрощать оформление ипотеки для самозанятых россиян. Уже стартовал переход на автоматизированную оценку рисков при выдаче ипотечных кредитов, передаёт «Коммерсант».

Ранее этой категории заёмщиков ипотеку оформляли штучно и в «ручном режиме». Теперь же депутаты Госдумы планируют разработать специализированную ипотечную госпрограмму для самозанятых.

В ближайшем будущем ипотеку автоматически начнут выдавать Райффайзенбанк, Альфа-Банк и ДОМ.РФ. При этом среди топ-10 крупнейших ипотечных кредиторов продукты по жилищному кредитованию самозанятых есть пока только у четырёх банков — Сбербанка, ВТБ, Росбанка и Совкомбанка.

Банкиры отметили: главный минус этой категории заёмщиков — плавающий доход. При этом такие клиенты, по мнению представителей банков, могут бесконечно менять род деятельности, в связи в чем у них отмечается высокий риск потери заработка. В то же время игнорировать самозанятых непросто, да и не следует — к началу августа их число в России достигло 2,7 млн человек.

Ранее сообщалось, что президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с NEWS.ru заявила: молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков, чтобы получить льготную ипотеку.

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