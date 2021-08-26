Самозанятым россиянам упростят оформление ипотеки

Российские банки будут упрощать оформление ипотеки для самозанятых россиян. Уже стартовал переход на автоматизированную оценку рисков при выдаче ипотечных кредитов, передаёт «Коммерсант».
Ранее этой категории заёмщиков ипотеку оформляли штучно и в «ручном режиме». Теперь же депутаты Госдумы планируют разработать специализированную ипотечную госпрограмму для самозанятых.
В ближайшем будущем ипотеку автоматически
Банкиры отметили: главный минус этой категории заёмщиков — плавающий доход. При этом такие клиенты, по мнению представителей банков, могут бесконечно менять род деятельности, в связи в чем у них отмечается высокий риск потери заработка. В то же время игнорировать самозанятых непросто, да и не следует — к началу августа их число в России достигло 2,7 млн человек.
Ранее сообщалось, что президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с NEWS.ru заявила: молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков, чтобы получить льготную ипотеку.