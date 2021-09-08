Самозанятым позволят принимать оплату через Систему быстрых платежей

Самозанятые смогут получать оплату через Систему быстрых платежей. Это позволит им сократить издержки за приём безнала, а также зачислять средства мгновенно, сообщают «Известия».

О новой возможности для вышеуказанной категории россиян сообщил оператор Национальной системы платёжных карт.

Возможность получать оплату через СБП позволит самозанятым сократить издержки за приём безналичных денег, избежать затрат на покупку оборудования, а также зачислять средства мгновенно, — говорится в заявлении оператора.

Также планируется, что комиссия для самозанятых составит не более 0,4%, что гораздо дешевле приёма платежей через POS-терминал, а также сайт. Самозанятым будут доступные все формы платежей, что и юрлицам. Они смогут выбрать тот способ оплаты, который станет для них наиболее актуальным.

Эксперты считают, что Система быстрых платежей может быть востребована в любой сфере, где популярны безналичные платежи. Самое главное при этом, чтобы были приемлемые и стабильные тарифы.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков предсказал двукратное увеличение количества самозанятых россиян к 2024 году.