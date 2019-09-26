https://static.news.ru/photo/a215f82e-e073-11e9-b4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Самозанятые россияне получили привилегии малого и среднего бизнеса (МСБ). Соответствующий документ одобрен Минэкономразвития, рассказал News.ru замглавы ведомства Вадим Живулин. По его словам, соответствующие изменения внесут в 209-й федеральной закон «О развитии малого и среднего бизнеса».

Поэтому самозанятые граждане смогут пользоваться инфраструктурной, образовательной, финансовой поддержкой, которая сегодня доступна для предпринимателей, — пояснил чиновник.

Комментируя развитие и конкурентоспособность российского бизнеса, Живулин заявил, что экспорт продукции компаний МСБ за рубеж составил порядка $1 млрд за первое полугодие 2019-го. Показатель превысил прошлогодний показатель в несколько раз.

Полную версию интервью с замглавы Минэкономразвития читайте в материале News.ru.

Ранее сообщалось, что самозанятыми в РФ с начала года зарегистрировались свыше 200 тысяч человек, из них большинство не были индивидуальными предпринимателями. Наиболее популярными сферами деятельности стали пассажироперевозка, сдача квартир в аренду, а также оказание услуг в области репетиторства, консультирования и рекламы.