https://static.news.ru/photo/7ae041e4-6f2d-11ea-918d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» к утру 26 марта закрыла 92 международных маршрута из 94. Об этом рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

Так в компании, самолёты которой совершали 1365 рейсов в неделю, отреагировали на поручение оперштаба по профилактике коронавируса в РФ, запретившего с 27 марта все регулярные и чартерные международные рейсы.

Полный запрет международных полётов, за исключением возвратных специальных рейсов, — это ожидаемая мера, — отметил Дёмин в разговоре с ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации закрыть российские аэропорты для регулярных международных рейсов. Правительство вернёт в страну тех россиян, которые обратились в посольства до 26 марта. Власти используют самолёты лётного отряда «Россия» и других перевозчиков, следует из постановления кабмина.