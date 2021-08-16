Сами виноваты: что ждёт Россию с потерей статуса рыночной экономики

На сайте официального издания правительства США Federal Register появилась информация о начале расследования в отношении России. Министерству торговли Штатов подано прошение о пересмотре отношения к РФ как к стране с рыночной конкурентной экономикой. NEWS.ru выяснил, кто и зачем хочет лишить Россию возможностей, которые даёт соответствующий статус. И как изменится отношение к нашей стране, если правительство США признает нерыночный характер российской экономики.

Палка о двух концах

Американская компания CF Industries Nitrogen вместе с дочками упрекнула российского поставщика аммиачной селитры в искусственно заниженных ценах и попросило правительство пересмотреть отношения с РФ. Протекционизм всегда был оружием западных экономик, и ничего удивительного в практике создания искусственных препятствий конкурентам нет. Гораздо интереснее другое. Статус экономики России не пересматривался в США с 2002 года. Именно тогда она была признана рыночной. Безусловно, помимо чисто экономических соображений решение было политическим. И какова вероятность того, что сегодня политический маятник качнётся в другую сторону?

Надо отметить, что торговые связи России с западными партнёрами и без того имеют массу препятствий. Санкции, давление на бизнес, ограничение на въезд для ряда граждан и так далее — всё это хорошо известно нашим читателям. Можно вспомнить одно из наиболее серьёзных препятствий — в марте 2014 года было прекращено лицензирование экспорта в Россию товаров и услуг оборонного назначения, а также приостановлено инвестиционное сотрудничество между странами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам прошлого года США оказались на шестой строчке в рейтинге партнёров России. Объём товаров из РФ, предназначенный для вывоза в Штаты, резко просел по сравнению с докризисным 2019 годом — на 16% (около $2,2 млрд). В структуре экспорта в США почти половину от общего объёма составили минеральные продукты и удобрения (49,83%), на химпродукцию пришлось только 10,92%. Также произошёл разворот крупнейших российских экспортёров (компаний «Акрон» и «Еврохим») в сторону Латинской Америки вместо Штатов и Европы.

Кроме того, страны Евросоюза уже вводили антидемпинговую пошлину на карбомидо-аммиачную смесь (КАС). Если же американские власти пойдут по стопам европейских коллег, это ещё больше сократит и без того просевшие объёмы российского химэкспорта. Однако введение пошлин, а тем более снижение поставок только подтолкнут цены на удобрения в США, что придётся не по нраву американским потребителям.

Business as usual по-американски

О том, почему ухудшение торговых отношений с Россией невыгодно США, NEWS.ru рассказала экономист Татьяна Куликова. По её словам, американцы никогда не пойдут на полный разрыв с РФ в тех областях, которые им наиболее выгодны с точки зрения извлечения прибыли. Она отметила, что «аммиачное» расследование США могло быть ответом России за «поражение» главы страны Джо Байдена в вопросе введения санкций против проекта «Газпрома» «Северный поток — 2». Химотрасль, а также минеральные удобрения в этом контексте могли стать своего рода разменной валютой в двустороннем товарообороте, которая не причинит особого вреда национальным экономическим интересам двух стран. В то же время американцы нашли лазейку в традиционно важной для себя сфере по выкупу российских ценных бумаг и гособлигаций.

США запрещено покупать российский госдолг на первичном рынке, однако это не мешает им выкупать ценные бумаги на вторичке. <....> Американцы же всегда исходят из того, что представляет выгоду для них самих, — подчеркнула Куликова.

Это делается из-за гарантированных высоких процентов на традиционно надёжные долговые обязательства РФ, которые широко ценятся за рубежом. То есть американцы руководствуются принципом business as usual («ничего личного, это бизнес»).

johnsonderman/flickr.com

Поэтому, по мнению Куликовой, потеря Россией статуса рыночной экономики отразится в основном на интересах отечественного бизнеса, которому придётся искать альтернативные пути американскому рынку сбыта. Доходов же обычных граждан РФ эта мера почти не коснётся, ведь население за последние годы уже приспособилось к жизни в условиях перманентного санкционного давления.

В этом плане, как бы это парадоксально ни прозвучало, подобного рода экономическим протекционизмом местные производители аммиачных удобрений вряд ли пытаются добиться выполнения от Белого дома основного лозунга предыдущей администрации во главе с Дональдом Трампом («Америка превыше всего»). Скорее всего, они просто хотят решить свои проблемы на внутреннем рынке Америки.

Сами заслужили свою нерыночность

Профессор Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» Василий Солодков считает, что решение американских властей о лишении России статуса рыночной экономики было бы вполне закономерным. По его мнению, за последние 20 лет власти РФ сделали очень много, чтобы вернуться к централизованной системе управления. И решение американцев не скажется на товарообороте между Россией и США попросту в виду его небольших размеров.

Однако решение может отразиться на объёмах импорта высокотехнологичной продукции в РФ. Без этой иностранной помощи, по словам Солодкова, национальная экономика всё больше будет уходить на дно, а отставание России в сегменте «хай-тек» в обозримом будущем станет катастрофически нарастать.

Российский экспорт в США в основном низкотехнологичный. В этом смысле куда опаснее для РФ станет не снятие рыночного статуса, а дальнейшее сокращение и без того просевшего импорта «хай-тека» в ключевых для неё сферах — оборонке, ракетостроении, космосе и так далее. Вот о чём в первую очередь следует задуматься российским властям в ближайшее время, пока не стало окончательно поздно, — подчеркнул он.

Эксперты сходятся в одном: какие бы расследования ни инициировали американцы в политических или же, наоборот, в каких-то местечковых интересах, экономику России действительно не назовёшь рыночной. Наиболее конкурентной её частью остаётся только розничная торговля на внутреннем потребительском рынке. А в экспорте просто недостаточно компаний, чтобы обеспечить нормальную работу рыночных механизмов. И эту ситуацию так просто не изменить. Решение правительства США её не исправит, а скорее всего, только усугубит.