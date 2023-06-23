Сам себе руководитель или как стать самозанятым Зачем и как стать самозанятым фрилансеру, клерку или сварщику? Рассмотрим плюсы и минусы налогового режима, узнаем, как стать самозанятым быстро

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как стать самозанятым

Прошли те времена, когда найм сотрудника для выполнения подрядных работ выливался для предприятий в кипу документов и бухгалтерских ухищрений. Сегодня каждый гражданин России может узнать, как оформиться самозанятым, получить статус, а потом спокойно предлагать свои услуги хоть танковому заводу, хоть Алмазному фонду. Процедура оформления статуса занимает буквально несколько минут, при этом пройти ее может почти каждый гражданин России. Если вы попробовали зарегистрироваться и у вас по какой-то причине не получилось, то сегодня мы вам предложим пошаговую инструкцию как стать самозанятым.

Самозанятость — это пропуск в мир большого бизнеса

Самозанятый — это гражданин, который платит налог на профессиональный доход с прибыли за свою деятельность. Данный режим был введен в действие в 2019 году вступлением в силу Федерального закона № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима НПД». Изначально в качестве эксперимента закон действовал только на территории Москвы, Татарстана, а также Калужской и Московской областей. Через год проект был масштабирован на все остальные регионы страны. Кроме того, оформить статус «самозанятый» теперь могут граждане стран-участниц Евразийского экономического союза и Украины.

Одна из причин, которая мотивирует граждан оформлять самозанятость — это возможность без дополнительных бюрократических препон сотрудничать напрямую с юридическими лицами. Например, это удобно для маляров, штукатуров, сварщиков, водителей, грузчиков, художников, фотографов — всех тех, кто по договору подряда может оказывать разовые или периодические услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Те, кто на постоянной основе сотрудничают с юридическими лицами в качестве подрядчиков, знают, что самозанятость — это удобный, быстрый и выгодный способ получить заказ от крупных предприятий.

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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Как оформить самозанятость

Также данный налоговый режим позволяет другим специалистам легализовать свой доход, не оформляя при этом статус ИП. Таким способом оказывают услуги и населению, и юридическим лицам копирайтеры, парикмахеры, няни, массажисты, экскурсоводы, юристы, швеи, сантехники, репетиторы или мастера маникюра. Итак, что значит «самозанятый» и как стать самозанятым?

Гражданин, оформивший самозанятость, с доходов, полученных от физических лиц за оказание услуг или продажу товаров собственного производства, платит в государственную казну налог в размере 4%, от юрлиц — 6%. Для того, чтобы подтвердить факт получения денег от заказчика, самозанятый выписывает ему чек. Данные автоматически передаются в Федеральную налоговую инспекцию (ФНС) и самозанятому насчитывается налог, уплатить который следует до 28 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Оформить самозанятость можно несколькими способами:

через приложение «Мой налог»

на платформе Госуслуги

из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС

в банке

Как оформить самозанятого: раскладываем по полочкам

Рассмотрим каждый способ чуть подробнее.

Как оформить самозанятого максимально быстро и просто? В приложении «Мой налог»

Скачать и установить софт на свой смартфон можно в официальных магазинах приложений. Для iPhone — в AppStore. Для гаджетов на базе Android — через Google Play. Такой способ считается самым быстрым и удобным. Кстати, у приложения имеется и веб-версия, которая доступна с персонального компьютера.

Далее необходимо зарегистрироваться одним из трех способов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как стать самозанятым: пошаговая инструкция

С помощью паспорта. Его будет необходимо отсканировать из приложения, а затем сделать селфи. Программа сверит данные и предложит подписать электронное заявление о присвоении статуса самозанятого. Используя свой ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика с сайта ФНС. Авторизовавшись через портал Госуслуги. В этом случае необходимо будет ввести код подтверждения учетной записи, который придет на номер телефона, привязанный к Госуслугам. В этом случае подтверждение о постановке на учет может прийти в течение одной недели. И только тогда вы можете оказывать услуги как самозанятый.

Как стать самозанятым через сайт ФНС?

На сайте ФНС выбрать вкладку «Как стать плательщиком налога для самозанятых граждан?» С правой стороны экрана нажать плашку «Веб-кабинет „Мой налог“» и зарегистрироваться. Для этого потребуется ввести свой номер ИНН и пароль. Такой вариант пригодится тем, кому неудобно пользоваться смартфоном, или на нем, например, нет места для установки приложения «Мой налог».

При этом не следует путать личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и личный кабинет для граждан, оформивших статус самозанятый. Если вы ищете, как стать самозанятым легче всего, то имейте ввиду, что в данном случае у вас не получится зарегистрироваться по паспорту, зато можно воспользоваться паролем от сервиса «Госуслуги».

Как оформить самозанятого на Госулугах?

Для этого необходимо войти в свою учетную запись на платформе Госуслуг, выбрать услугу «Регистрация в качестве самозанятого». Затем проверить данные паспорта и ИНН, выбрать регион, где вы планируете вести деятельности, сформировать заявление в ФНС и подождать. В течение одной рабочей недели вы получите подтверждение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как стать самозанятым в 2023

Как зарегистрировать самозанятость в банке?

Такой способ удобен тем, у кого уже есть лицевой счет в банке, поскольку в противном случае сотрудники финансового учреждения сразу предложат открыть у них счет, чтобы именно на него поступали платежи. В этом случае также потребуется паспорт, с которым необходимо обратиться в отделение вашего банка. Здесь вы пишете заявление о постановке на учет как самозанятый, которое специалисты заверят усиленной электронной подписью. Регистрация занимает несколько минут и статус вы получаете сразу. Эту же процедуру можно оформить самостоятельно через мобильный банк выбранного вами кредитного учреждения.

Можно ли оформить самозанятого пенсионерам и госслужащим?

Оформить самозанятость может любой гражданин, даже если он является наемным работником юридического лица или ИП. В этом случае все необходимые отчисления в казну с заработной платы будет делать работодатель. А налог на прибыль с дополнительного дохода гражданин будет оплачивать сам.

Государственные и муниципальные служащие могут оформить статус самозанятого только в том случае, если они хотят сделать официальным свой доход со сдачи в аренду жилых помещений. Нежилые объекты, например, машиноместо или склад, таким способом сдать в аренду нельзя.

Платить налог на профессиональный доход могут и пенсионеры, при этом они сохранят статус неработающих. Для них также останется в силе право на регулярные индексации пенсии и получение всех льгот и компенсаций.

Настройка «Моего налога»

На примере приложения «Мой налог» рассмотрим, как настроить все так, чтобы ваши заказчики получали правильно оформленные чеки, а налоговая верно считала размер отчислений в казну.

Итак, после регистрации в приложении, вам необходимо выбрать вид деятельности. Эта настройка находится внутри раздела «Прочее», в настройках «Профиля» под пунктом меню «Вид деятельности». Добавим, что видов деятельности можно выбрать несколько, при этом они могут быть из разных сфер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как оформить самозанятость

После этого вы можете при желании привязать свою банковскую карту, с которой будете производить уплату налогов. Для этого на главной странице приложения надо выбрать вкладку «Платежи». Здесь также можно настроить автоплатеж, чтобы не пропустить срок перечисления денег в ФНС.

Как выдать чек?

Когда вы совершили свою первую продажу, то есть вам на счет поступили деньги от заказчика, требуется сформировать чек. Для этого на главной странице приложения нужно нажать кнопку «Новая продажа», ввести наименование услуги, стоимость, выбрать категорию плательщика. Если вы получили деньги от индивидуального предпринимателя или юридического лица, не забудьте запросить у них ИНН. Как только вы введете номер в соответствующее поле, все данные о компании-плательщике добавятся автоматически. Сформированный чек можно отправить заказчику в виде изображения в мессенджере или по электронной почте, а также ссылкой для скачивания. Если вы выберете вариант сохранить чек «себе на устройство», то сможете его распечатать и передать плательщику в бумажном виде. Если вы сформировали чек с ошибкой, его придется удалить и сделать новый. Исправить ошибку в сформированном чеке невозможно.

Все о налоге на профессиональный доход

Рассмотрим, какие есть особенности у налога на профессиональный доход.

Налог рассчитывает и начисляет автоматически налоговая инспекция.

Никаких отчетов для начисления подавать не требуется — все данные уже есть в системе.

Каждому гражданину, оформившему самозанятость впервые, государство предоставляет скидку в размере 10 тысяч рублей на уплату налогов. В этом случае с платежей от юридических лиц вы уплачиваете 4%, от физлиц — 3%. Скидка будет действовать, пока вы не исчерпаете всю сумму бонуса.

При безналичном расчете чек плательщику требуется направить не позднее 9 числа месяца, следующего за периодом поступления средств.

Налог высчитывается автоматически и после 12 числа месяца, следующего за периодом поступления средств, отображается в графе «К оплате».

Оплатить начисленный налог необходимо не позднее 28 числа месяца, следующего за периодом получения платежа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самозанятость — что это

Если вы за месяц не получили ни одного платежа, то налоги начислены за этот период не будут.

Если сумма налога к оплате составляет менее 100 рублей, он будет перенесен в следующий отчетный период.

Из уплаченных вами налогов 63% будет направлено в региональный бюджет по месту регистрации статуса самозанятого. Еще 37% пойдут в фонд обязательного медицинского страхования.

Преимущества самозанятости

Оформление статуса самозанятого имеет ряд преимуществ для всех участников денежных отношений:

Юридическим лицам и ИП выгодно оформлять договор подряда с внештатным сотрудником, поскольку налог за себя он платит сам.

Самозанятым не надо платить обязательные страховые и пенсионные взносы.

Самозанятые могут платить добровольные пенсионные взносы. При этом, чтобы один календарный год засчитался в страховой стаж для пенсии, придется отдать в Пенсионный фонд порядка 43 тысяч рублей.

Статус самозанятого позволяет подтвердить заработок при оформлении кредита или визы.

Налог платится только с фактического дохода. Если дохода нет — налог не начисляется.

Все чеки формируются в приложении. То есть при ведении бизнеса не требуется контрольно-кассовая техника.

Самозанятый не может оказывать услуги частного охранника детектива, а также торговать акцизными товарами, перепродавать товары, заниматься добычей полезных ископаемых. Кроме того таким видом налога нельзя обложить агентские и комиссионные поступления.

Если вы оформили самозанятость, вы не можете нанимать персонал, однако можете заключать договоры подряда, в том числе, с другими самозанятыми.

Если ваш годовой доход будет больше 2,4 млн рублей, вы потеряете статус.

Плательщик налога на профессиональный доход не может работать на бывшего работодателя, если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Как стать самозанятым в 2023 году

С 1 января 2023 года на всей территории РФ начала действовать новая система уплаты налогов. Однако самозанятых нововведения коснулись только в одном. Если ранее сроком уплаты налога являлось 25 число месяца, следующего за периодом получения средств, то теперь заплатить деньги в бюджет необходимо до 28 числа.

Что касается всех остальных особенностей оформление налога на профессиональный доход — они остались без изменений.

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