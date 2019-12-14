https://static.news.ru/photo/2cda3240-1e63-11ea-88d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий работающие в России сайты-агрегаторы с 31 декабря 2019 года принимать карты «Мир».

В настоящее время продавец в РФ обязан обеспечить оплату товаров и услуг с использованием платёжных инструментов или наличных средств. Однако обязанность распространяется только на тех продавцов, чей годовой доход превышает 40 миллионов рублей.

Законопроект уточняет, что принимать карту «Мир» должны не только продавцы, но и сайты-агрегаторы, являющиеся площадками продавцов.

Законопроект направлен на борьбу с реализацией некачественной и контрафактной продукции, продажа которой наиболее часто осуществляется организациями с небольшим оборотом с помощью Интернета, — говорится в пояснении к документу.

Как ранее писал NEWS.ru, карты российской платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Соединённое Королевство станет первой европейской страной, которая примет участие в реализации этого проекта.