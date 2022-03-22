Сахарная паника: почему покупатели запасаются песком

Россияне скупают сахар в магазинах. Соцсети и мессенджеры полны видеороликов, как люди дерутся из-за этого продукта. По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза, цена промышленных производителей на 16 марта на cахар белый свекловичный составила 53,28 руб. за кг, увеличившись за неделю на 9,6%. Для сравнения, за весь 2021 год индекс цен на сахар-песок вырос на 33,3% по отношению к 2020 году, следует из данных Росстата. В марте 2022 года розничные цены на него выросли в два и более раза. Люди в Москве и Сыктывкаре жалуются, что не могут купить сахар , потому что он исчез с полок. А в правительстве утверждают, что дефицита нет. О причинах сахарного ажиотажа, в материале NEWS.ru

Продавцы сахара на маркетплейсах соревнуются между собой — кто установит большую цену за килограмм продукта, есть предложения по 200-300 рублей и более за кило. В ряде торговых сетей ограничили покупку сахара 2-4 кг в одни руки. Эксперты утверждают, что производители сахара перешли на непрерывный режим работы, чтобы удовлетворить увеличившийся в разы спрос. Директор по работе с клиентами исследовательского холдинга Ромир Анастасия Сидорина связывает ажиотажный спрос на сахар с нерациональным, неосознанным потребительским поведением.

Это история родовой памяти. Мы привыкли, что оказавшись в состоянии кризиса, реагируем на него, приобретая товары первой необходимости в большем количестве, чем обычно, — сказала она NEWS.ru.

По ее словам, в большей степени сахар скупают представители старшего поколения. Но и люди в возрасте 35-40 лет, тоже начинает закупаться сахаром. Причина в родовой памяти о голоде и лишениях. Отчасти это связано и с тем, что потребитель не знает, где нужно делать закупку, а где — нет. У него нет информации о рынке сахара даже на ближайшее будущее.

Впрок наполняется и продуктовая корзина, и приобретаются иные товары, например одежда или косметика. Причина в том, что некоторые бренды уходят с российского рынка. А на те, которые остаются, кратно растут цены. В этих случаях активная закупка в непродуктовом сегменте обоснована, поскольку потребитель ожидает повышения цен, отметила Анастасия Сидорина.

Если же говорить про продуктовую сферу, то это самое неразумное — закупаться продуктами в большом количестве. Делая так, люди сами создают пустые полки в магазинах, отметила эксперт.

Дефицит образуется так. Потребитель приходит в магазин, видит пустые полки и начинает активно распространять информацию об этом через средства массовой коммуникации. Информация разрастается как снежный ком. Люди начинают паниковать и говорить о дефиците.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом можно утверждать, что на рынке не исчезнут сахар и гречка. Просто у поставщиков и ретейлеров есть согласованные объемы поставок, пояснила Анастасия Сидорина. Безусловно, если весь сахар и гречку в магазине смели покупатели, то ретейлер не сможет сразу восполнить запасы. "Дайте возможность бизнесу наладить поставки", добавила она.

Федеральные ретейлеры фиксируют цены на товары первой необходимости, в их список попадают сахар, гречка и мясо, поэтому не будет существенного скачка цен. В цену закладываются новые логистические расходы, и по этой причине сегодня не самый лучший период, чтобы активно закупаться. Ведь цены на некоторые категории товаров резко выросли именно в связи с нарушением логистических путей, А именно резко подорожала перевозка сахара от производителя до магазина. Важно подождать стабилизации, уточнила Сидорина.

Посмотрите на тот набор, который люди закупают сегодня — это гречка, консервы, сахар , туалетная бумага. В начале пандемии был тот же самый набор. И как показала практика, ничего из перечисленного не исчезло. Но мы продолжаем себя вести импульсивно. Это не история рационального продуманного поведения, увы, — сказала она NEWS.ru.

С ней соглашается управляющий партнер агентства Agro and Food communications Илья Березнюк. Он считает, что панические настроения вносят дисбаланс в продуктовые цепочки поставок и сахара, и гречки.

В соцсетях действительно размещается много видео, где люди пожилые дерутся из-за сахара. Это то, чего хотелось бы избежать. И если это явление масштабировать не на какой-локальный магазин — многие люди просто не понимают, как устроена модель производства этих продуктов питания, — отметил он в беседе с NEWS.ru

Люди не информированы о том, как происходит снабжение, утверждает эксперт. Многие помнят о тяжелых временах и сопутствующем им дефиците.

Мы должны понимать, что белый сахар потребляется в основном внутри нашей страны и странах постсоветского пространства. В другой части мира потребляется тростниковый сахар. Утверждать, что сейчас российский сахар вывезут на экспорт - неверно, — сказал Илья Березнюк.

В среднем российские компании производят ежегодно 5,5-6 млн тонн белого сахара в год. Это примерно столько же, сколько страна потребляет самостоятельно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за роста цен на сахар может подорожать продукция кондитерской отрасли. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев заявил отраслевому порталу sugar.ru, что «проблем на его предприятии нет, оно продолжает получать сахар, но с небольшой наценкой к тем контрактам, которые были заключены до снижения курса рубля».

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия полностью обеспечивает себя и сахаром и гречкой. А посевные площади под гречиху и сахарную свеклу в этом году увеличатся.

"Гречихой планируем засеять 1 миллион 32 тысячи га, что на 50 тысяч га больше площади прошлого года. А сахарной свеклой — 1 миллион 70 тысяч га, что на 66 тысяч га больше площади прошлого года. Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара", отметила Виктория Абрамченко на совещании с президентом Владимиром Путиным.