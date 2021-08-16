Заморозки в Бразилии привели к росту цен на сахар

Цены на тростниковый и рафинированный (белый) сахар в мире продолжают подниматься. Это затрагивает и Россию. Стоимость этого товара приблизилась к четырёхлетнему максимуму, пишет Bloomberg.

Цены растут из-за заморозков в Бразилии, которые погубили посевы тростника. Сахарным фабрикам пришлось компенсировать контрактные обещания за счёт существующих запасов.

Кроме того, эксперты полагают, что дополнительным фактором подорожания может стать новая энергетическая политика Индии, которая тоже является крупным экспортёром сахара. Премьер-министр Нарендра Моди решил ускорить программу, согласно которой нужно нарастить долю этанола в топливе до 20% к 2025 году.

Нехватка сахара и высокие цены затронули и Россию, которая не так давно начала закупать сахар за рубежом. В начале июля, например, в страну завезли 37,4 тонны сахара из Алжира, Марокко, Бразилии, ОАЭ и других государств.

Ранее сообщалось, что мерами, принятыми в Индии, стимулируются местные производители сахарного тростника, из которого делается этанол. Ожидается, что в результате сократится загрязнение воздуха и снизится зависимость от импортной нефти.

Специалисты опасаются, что из-за этих действий Индии, второму производителю сахара после Бразилии, может не хватить продукции для импорта и это в итоге и приведёт к росту цен. Избежать дефицита может помочь увеличение посевных площадей сахарного тростника.