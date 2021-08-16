Заморозки в Бразилии привели к росту цен на сахар

Цены на тростниковый и рафинированный (белый) сахар в мире продолжают подниматься. Это затрагивает и Россию. Стоимость этого товара приблизилась к четырёхлетнему максимуму, пишет Bloomberg.
Цены
Кроме того, эксперты полагают, что дополнительным фактором подорожания может стать новая энергетическая политика Индии, которая тоже является крупным экспортёром сахара. Премьер-министр Нарендра Моди решил ускорить программу, согласно которой нужно нарастить долю этанола в топливе до 20% к 2025 году.
Нехватка сахара и высокие цены затронули и Россию, которая не так давно начала закупать сахар за рубежом. В начале июля, например, в страну завезли 37,4 тонны сахара из Алжира, Марокко, Бразилии, ОАЭ и других государств.
Ранее сообщалось, что мерами, принятыми в Индии, стимулируются местные производители сахарного тростника, из которого делается этанол. Ожидается, что в результате сократится загрязнение воздуха и снизится зависимость от импортной нефти.
Специалисты опасаются, что из-за этих действий Индии, второму производителю сахара после Бразилии, может не хватить продукции для импорта и это в итоге и приведёт к росту цен. Избежать дефицита может помочь увеличение посевных площадей сахарного тростника.