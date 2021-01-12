Сахар стал самым подорожавшим в РФ продуктом

https://static.news.ru/photo/678d723e-5568-11eb-be0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сахар-песок возглавил список продуктов, которые в 2020 году в России подорожали больше всего. За год сахар прибавил в цене 64,54%.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что только на 25,91% выросла цена на подсолнечное масло, которое показало второй в процентном отношении рост.

Также в России стали заметно дороже крупы (рост — 20,12%), фрукты и овощи (17,4%), яйца (15,14%) и макароны (12,08%). Повышение цен на другие продукты не превысило 8%. В целом за 2020 год продукты выросли в цене на 7,21%, год назад повышение цен составило 2,75%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что реальное увеличение цен отличалось от официальных данных в 2020 году до трёх раз. Такой вывод следует из опросов россиян. Аналитики же предрекают в 2021 году достижение инфляцией пиковых значений уже в I квартале. Если в 2020 году официальная инфляция показывала умеренный рост, не превышая 4,5%, то реальное повышение цен достигло 14%.