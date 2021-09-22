S7 представила название своего лоукостера

Новая бюджетная авиакомпания, создающаяся на базе S7 Group, будет называться «Citrus». Это производное от Cities of Russia, что должно отражать концепцию компании – соединять российские города. Об этом сообщает РИА Новости.

Крупнейший частный авиахолдинг России S7 определился с названием для своей дочерней бюджетной компании.

Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты, - говорится в пресс-релизе.

Ранее авиаперевозчик заявлял о желании запустить собственный лоукостер. В компании отметили, что маршрутная сеть Citrus сосредоточится на межрегиональных направлениях, охватывающих, главным образом, среднюю полосу России, не затрагивая Москву. Это позволит избежать прямой конкуренции с «Победой», которая базируется в столице и выполняющая рейсы в крупнейшие города страны, сообщает TourDom.ru.

Авиапарк нового лоукостера будет состоять из новых Airbus A320neo. Готовятся поставки первых четырёх самолетов. К 2024 году их количество планируется увеличить до 20. В компании рассчитывают на 1 млн пассажиров в первый год работы. Запуск полетов ожидается в июле следующего года.

Как завил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, он не ожидает серьёзной конкуренции в связи с появлением новой компании. Напомним, в настоящий момент в России лишь один лоукостер – «Победа», входящая в группу «Аэрофлот».