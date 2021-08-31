Стало известно, когда S7 начнёт летать в Египет

Авиакомпания S7 начнёт полеты на курорты Египта с пятого октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Перелет из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, с 6 октября — по субботам. Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам начиная с 9 октября, с 31 октября — по четвергам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. С 1 октября полёты будут ежедневными — по одному рейсу в каждый город из Москвы.

До этого курортные города для полётов открыло Федеральное агентство воздушного транспорта. Выполнять полёты из Москвы будут авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и «Сибирь». Также к полётам в Египет допущены «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур Аэйр», «Икар», «Ямал», «Ред Вингз». Количество рейсов — 15 в неделю.

Президент России Владимир Путин до этого отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта.